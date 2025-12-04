مرشح يطعن على نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة بكفر الشيخ

مرشح يطعن على نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة بكفر الشيختقدم المحامي عمرو عبد السلام، بالنقض والإدارية العليا، وكيلاً عن المرشح أيمن فؤاد عبد الله المهدي، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرار رقم 72 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة (بيلا والحامول البرلس) بمحافظة كفر الشيخ.



وأشار الطعن إلى أن العملية الانتخابية شهدت العديد من التجاوزات، أبرزها التكدس الشديد أمام عدد كبير من اللجان الفرعية نتيجة ضم لجان انتخابية وارتفاع أعداد الناخبين داخل كل لجنة لما يتجاوز 5 آلاف ناخب، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن أعداد كبيرة من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.



كما أكد الطاعن أن رؤساء بعض اللجان الفرعية امتنعوا عن السماح لمندوبيه ووكلائه بحضور عمليات فرز الأصوات، في مخالفة صريحة للقانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما اعتبره إخلالًا بضمانات الشفافية والنزاهة.



وأضاف الطعن أن المرشح كان قد تقدّم بتاريخ 26 نوفمبر 2025 بتظلم رسمي إلى اللجنة العامة المختصة، وتم قيده برقم (2) في سجل التظلمات، مرفقًا به مستندات تُثبت -بحسب الطاعن- وقوع مخالفات أثّرت بشكل مباشر في نتيجة التصويت، إلا أنه لم يتم الالتفات إلى التظلم أو بحث ما ورد به من وقائع.



والتمس الطاعن من المحكمة قبول الطعن شكلاً، والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 72 لسنة 2025 فيما تضمّنه من إعلان أسماء المرشحين الأربعة لجولة الإعادة في الدائرة الثالثة بكفر الشيخ، مع إلغاء ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها بطلان العملية الانتخابية التي جرت بالدائرة.



كما التمس إصدار حكم بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المرشحين، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.



