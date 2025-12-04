إعلان

فيديو.. مشاجرة بين مرشح وآخر بسبب مزاعم رشاوى انتخابية والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : عاطف مراد

02:01 م 04/12/2025

أثار مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين مرشح وآخر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو اشتباكًا كلاميًا بين الطرفين في إمبابة بالجيزة، على خلفية مزاعم بوجود رشاوى انتخابية.

وبالفحص تبين أن الطرفين حضرا اليوم 4 الجاري إلى قسم شرطة إمبابة، وتبادلا السب والشتم، مما أدى إلى تضررهما من تعدي كل منهما على الآخر.

وأفادت المصادر الأمنية أن الواقعة لم تتجاوز الاشتباك اللفظي، ولم تصل إلى الاعتداء البدني، وأن الفيديو المتداول أظهر المشهد بشكل مضخم.

كما شددت الأجهزة الأمنية على ضرورة التزام جميع المرشحين بالقوانين الانتخابية، وحذرت من أي محاولات للتأثير على الناخبين بطرق غير قانونية.

تدخلت الجهات الأمنية فورًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لضمان سير العدالة

مشاجرة الجيزة مواقع التواصل الاجتماعي شرطة إمبابة

