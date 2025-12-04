إعلان

بالفيديو.. ضبط ربة منزل تتعاطى مخدر الآيس بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:59 م 04/12/2025

المتهمة

بالفيديو.. ضبط ربة منزل تتعاطى مخدر الآيس بالجيزةتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه إحدى السيدات تتعاطى المواد المخدرة بالجيزة.


تحديد المتهمة
تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وهي ربة منزل لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.


وبحوزتها كمية من مخدر الآيس والأداة المستخدمة في التعاطي.


وبمواجهتها أقرّت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطي.


واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


ضبط ربة منزل تتعاطى مخدر الجيزة

