ضبط متهمين حاولا التأثير على الناخبين في البحيرة وقنا

كتب : عاطف مراد

12:55 م 04/12/2025

المتهمين

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بأحد الشوارع المحيطة باللجنة.


وبحوزته مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.


توزيع نقود


وفي محافظة قنا، ضبطت الخدمات الأمنية بمركز شرطة قوص شخصًا آخر يقوم بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية، بهدف التأثير على أصواتهم لصالح مرشح محدد.


واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين.


ضبط متهمين البحيرة وقنا الناخبين

