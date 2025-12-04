ضبط متهمين حاولا التأثير على الناخبين في البحيرة وقنا

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بأحد الشوارع المحيطة باللجنة.



وبحوزته مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



توزيع نقود



وفي محافظة قنا، ضبطت الخدمات الأمنية بمركز شرطة قوص شخصًا آخر يقوم بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية، بهدف التأثير على أصواتهم لصالح مرشح محدد.



واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين.



اقرأ أيضا



"رأسه اصطدمت بالسور".. لحظة وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور أثناء البطولة | صور







مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر







القبض على المتهم بابتزاز وتهديد "أميرة الذهب" بمقاطع فيديو خادشة







أحمد مرتضى منصور ينسحب من انتخابات مجلس النواب بالجيزة



