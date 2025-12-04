إعلان

ضبط شخص يوزّع أموالًا لدفع المواطنين للتصويت لصالح مرشح بسوهاج

كتب : علاء عمران

11:53 ص 04/12/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص، أثناء قيادته سيارة "ميكروباص"، بتوزيع الأموال على المواطنين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية الكائنة بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر في المقطع، موضحًا أن الدافع وراء ذلك هو أن المرشح من أبناء عمومته.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال إجراءات الواقعة.

