ضبط شخص يوزّع أموالًا لدفع المواطنين للتصويت لصالح مرشح بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص، أثناء قيادته سيارة "ميكروباص"، بتوزيع الأموال على المواطنين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية الكائنة بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر في المقطع، موضحًا أن الدافع وراء ذلك هو أن المرشح من أبناء عمومته.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال إجراءات الواقعة.

اقرأ أيضا

"رأسه اصطدمت بالسور".. لحظة وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور أثناء البطولة | صور

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر

القبض على المتهم بابتزاز وتهديد "أميرة الذهب" بمقاطع فيديو خادشة

أحمد مرتضى منصور ينسحب من انتخابات مجلس النواب بالجيزة