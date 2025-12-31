إعلان

الداخلية تكشف لغز العثور على جثة طفلة داخل جوال في الغربية

كتب : علاء عمران

12:31 م 31/12/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مناشدة لضبط الشخص المتهم بقتل طفلة ووضع جثتها داخل "جوال" وإلقائها بإحدى الأراضي الزراعية بمحافظة الغربية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتغيب نجلتها، طالبة تبلغ من العمر 7 سنوات، عقب خروجها من المنزل.
وأضاف البيان أنه بتاريخ 27 الجاري تم العثور على جثمان الطفلة المتغيبة داخل جوال، وملقى بإحدى الأراضي الزراعية المجاورة لمحل سكنها، وبالفحص تبين عدم وجود قرطها الذهبي.
وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها والدة صديقة الطفلة المتوفاة، ومقيمة بذات الدائرة. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة أثناء تواجد المجني عليها داخل شقتها للهو مع نجلتها، بقصد سرقة القرط الذهبي.
وتم بإرشاد المتهمة ضبط القرط الذهبي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة طفلة الغربية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"