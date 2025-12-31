الداخلية تكشف لغز العثور على جثة طفلة داخل جوال في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مناشدة لضبط الشخص المتهم بقتل طفلة ووضع جثتها داخل "جوال" وإلقائها بإحدى الأراضي الزراعية بمحافظة الغربية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتغيب نجلتها، طالبة تبلغ من العمر 7 سنوات، عقب خروجها من المنزل.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 27 الجاري تم العثور على جثمان الطفلة المتغيبة داخل جوال، وملقى بإحدى الأراضي الزراعية المجاورة لمحل سكنها، وبالفحص تبين عدم وجود قرطها الذهبي.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها والدة صديقة الطفلة المتوفاة، ومقيمة بذات الدائرة. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة أثناء تواجد المجني عليها داخل شقتها للهو مع نجلتها، بقصد سرقة القرط الذهبي.

وتم بإرشاد المتهمة ضبط القرط الذهبي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.