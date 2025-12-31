إعلان

هجوم مفاجئ.. ضبط 7 متهمين بالتعدي على شاب بالإسماعيلية | فيديو

كتب : علاء عمران

12:26 م 31/12/2025 تعديل في 12:30 م

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالتعدي على أحد الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن. وبإجراء التحريات، أمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه مصاب بشرخ في الجمجمة وجروح قطعية متعددة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وبسؤال المجني عليه، قرر قيام 7 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات مالية بينهم.

وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم عناصر جنائية مقيمون بمحافظة الإسماعيلية، كما تم ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين في الواقعة دون لوحات معدنية، بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء المستخدمة في التعدي.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية التعدي على شاب بالإسماعيلية مواقع التواصل الاجتماعي

