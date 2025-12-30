إعلان

وجبة لم تكتمل.. 4 حالات تسمم بجوار محل كشري بإمبابة

كتب : محمد شعبان

06:50 م 30/12/2025

تسمم غذائي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في شارع محمد عطا المتفرع من شارع المسابك بمنطقة إمبابة، تحولت لحظات يومية عادية إلى حالة طوارئ مفاجئة، بعد تلقي بلاغ يفيد بوقوع حالات ادعاء تسمم غذائي.

بالفحص تبين وجود 4 حالات يعانون من أعراض اشتباه التسمم الغذائي بالقرب من محل كشري معروف، ليتم نقلهم على الفور إلى مستشفى الوراق لتلقي الإسعافات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالات تسمم تسمم غذائي الجيزة إمبابة الوراق مطعم كشري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البترول: ارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز خلال 2025
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟