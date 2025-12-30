وجبة لم تكتمل.. 4 حالات تسمم بجوار محل كشري بإمبابة

في شارع محمد عطا المتفرع من شارع المسابك بمنطقة إمبابة، تحولت لحظات يومية عادية إلى حالة طوارئ مفاجئة، بعد تلقي بلاغ يفيد بوقوع حالات ادعاء تسمم غذائي.

بالفحص تبين وجود 4 حالات يعانون من أعراض اشتباه التسمم الغذائي بالقرب من محل كشري معروف، ليتم نقلهم على الفور إلى مستشفى الوراق لتلقي الإسعافات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

