محاولة انتحار بحبة الغلة.. لحظات رعب أمام مستشفى شهير بالشيخ زايد

دقائق فاصلة بين الحياة والموت أمام مستشفى سعاد كفافي، توقف الزمن عند لحظة صادمة، بعدما ورد بلاغ بمحاولة انتحار في مشهد أربك المارة وحبس الأنفاس.

مساء الثلاثاء، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بالواقعة من الأهالي، وعلى الفور انطلقت قوة أمنية ترافقها سيارة إسعاف في سباق مع الوقت لإنقاذ روح على حافة النهاية.

حسب التحريات الأولية شرع المصاب في التخلص من حياته وتناول قرص لحفظ الغلال فأصيب بتوقف بعضلة القلب نقل على إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي في حالة خطرة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري



بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"