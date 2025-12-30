عقد محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث محاور الخطط الأمنية وانتشار القوات لتوفير الأجواء الملائمة للمحتفلين، حيث وجه برفع درجة الاستعداد واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، تزامنًا مع حلول العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين.

وفي بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره للجهود المتميزة التي يبذلها رجال الشرطة، مؤكدًا أن حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد هي نتيجة سنوات من العمل الجاد والمضني، والتي أثبت خلالها رجال الشرطة قدراتهم وعزمهم الصلب في مواجهة كافة التحديات، بما يمثل دافعًا لبذل المزيد من العطاء للحفاظ على مكانة مصر كواحة للأمن والاستقرار.

وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن الاستعدادات وخطط التأمين وانتشار القوات، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ودور العبادة، والمنشآت السياحية، بالتزامن مع استخدام التقنيات الحديثة لإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إليها. كما شدد على استمرار إجراءات الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في سرعة الاستجابة الأمنية والتعامل مع أي أحداث طارئة، وضبط المخالفات لتحقيق السيولة المرورية.

وأكد الوزير على أهمية جاهزية العناصر الشرطية وكفاءتها العالية للتعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى التوسع في الاستعانة بالشرطة النسائية. كما كلف القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والإخطار الفوري بأي أحداث لضمان توفير مناخ آمن للمواطنين أثناء الاحتفالات.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتواصل اللحظي مع القوات، مؤكدًا على يقظة القوات وفهمهم التام للمهام المكلفين بها، مع مراعاة البعد الإنساني وحسن معاملة المواطنين لترسيخ صورة ذهنية إيجابية لرجل الشرطة، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن وفق الأطر القانونية.

كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة التي أسفرت عن نجاحات أمنية أرست مزيدًا من الاستقرار رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكّدًا ثقته الكاملة في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم.

