الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقينا 51 شكوى خلال اليوم الأول للتصويت

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للتصويت بالدوائر الملغاة، وجولة الإعادة بدائرة إطسا بمحافظة الفيوم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القاضي أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي في ختام اليوم الأول للانتخابات، إن الهيئة تلقت 51 شكوى وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط ونزاهة.

وأضافت الهيئة أنها تتابع لحظة بلحظة تفاصيل عملية التصويت في جميع اللجان، مع حرصها على توفير بيئة آمنة للناخبين وضمان سهولة الوصول إلى اللجان، واستمرارية العمليات الانتخابية دون معوقات.