واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة كشف ملابسات منشور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، زعم تعرض سيدة للمضايقة من مجموعة من الشباب وإلقاء نفسها من أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تلقت مستشفى محلية بلاغًا باستقبال سيدة مصابة بكدمات وكسور متفرقة نتيجة سقوطها من أعلى الطريق المشار إليه. وبسؤال المصابة، أقرت بأنها أقدمت على محاولة الانتحار نتيجة معاناتها من اضطراب نفسي، ونفت تعرضها لأي مضايقات من أشخاص. وأكد شهود الواقعة صحة ما أفادت به، كما تبين سابقة إيداعها في إحدى مستشفيات العلاج النفسي بعد محاولة انتحار سابقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

