أحمد مرتضى منصور ينسحب من انتخابات مجلس النواب بالجيزة

كتب- أحمد عادل:

أعلن أحمد مرتضى منصور، المرشح عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، تقدم باعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم استكمال العملية الانتخابية، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء النتيجة في الدائرة.

وقال أحمد مرتضى عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن قراره يأتي رغم ثقته في قوته الانتخابية ومعرفته بأنه كان ضمن دائرة المنافسة الأولى، مشيرًا إلى أن "مصلحة الوطن واحترام القانون يظلّان فوق أي اعتبار شخصي"، وهو ما دفعه لاتخاذ القرار الأقرب للصواب حفاظًا على استقرار المشهد العام.

وأضاف أن دعم الأهالي وثقتهم خلال الفترة الماضية سيظل محل تقدير كبير، مؤكدًا أنه سيبقى خادمًا لهم دون أي منصب، إيمانًا منه بأن خدمة الناس مسؤولية لا تتوقف على مقعد أو لقب، وأن احترام إرادة المواطنين هو الأساس لأي عملية انتخابية نزيهة.