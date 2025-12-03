السيطرة على حريق محدود بمستشفى قصر العيني في السيدة زينب

نشب منذ قليل حريق محدود داخل مستشفى قصر العيني بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الواقعة. وأفادت المعاينة أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بسلك في أحد المناور داخل المستشفى، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإتمام عملية التبريد.

تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.