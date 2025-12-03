إعلان

السيطرة على حريق محدود بمستشفى قصر العيني في السيدة زينب

كتب : علاء عمران

06:24 م 03/12/2025

الحماية المدنية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشب منذ قليل حريق محدود داخل مستشفى قصر العيني بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الواقعة. وأفادت المعاينة أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بسلك في أحد المناور داخل المستشفى، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإتمام عملية التبريد.

تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى قصر العيني السيدة زينب حريق محدود بمستشفى قصر العيني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان