وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن التصويت في اليوم الأول يجري بانتظام داخل 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات، من بينها دائرة واحدة تُجرى فيها الإعادة بين مرشحين وهى الدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم. وأضاف أن عددًا من اللجان شهد كثافات ملحوظة نتيجة وجود المرشحين بأنفسهم أمامها.

ودعت الهيئة جميع الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم، وعدم السماح لأي شخص بالتأثير على إرادتهم، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن أي واقعة قد تشكل خرقًا للعملية الانتخابية، على أن تكون الشكوى مدعمة بالمستندات وتُقدَّم للجهات المختصة.

وخلال مؤتمر صحفي بغرفة العمليات، أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن لأي مواطن الحق في إبلاغ الهيئة عبر غرفة العمليات، حيث يتم فحص البلاغات على الفور، وإعلان نتائجها للرأي العام أولًا بأول.

قائمة الدوائر التي يجرى فيها التصويت:

الجيزة: الدائرة الثامنة – مركز إمبابة

قنا: الدائرة الأولى – مركز قنا

قنا: الدائرة الثانية – مركز قوص

قنا: الدائرة الثالثة – مركز نجع حمادي

قنا: الدائرة الرابعة – مركز أبوتشت

سوهاج: الدائرة الأولى – مركز سوهاج

سوهاج: الدائرة الثانية – مركز أخميم

سوهاج: الدائرة الثالثة – مركز المراغة

سوهاج: الدائرة الرابعة – مركز طهطا

سوهاج: الدائرة الخامسة – مركز جرجا

سوهاج: الدائرة السادسة – مركز المنشأة

سوهاج: الدائرة الثامنة – مركز دار السلام

البحيرة: الدائرة الأولى – مركز دمنهور

البحيرة: الدائرة الثالثة – مركز أبو حمص

البحيرة: الدائرة الثامنة – مركز إيتاي البارود

الإسكندرية: الدائرة الثانية – الرمل أول

أسيوط: الدائرة الثالثة – مركز الفتح

الفيوم: الدائرة الأولى – مركز الفيوم

الفيوم: الدائرة الرابعة – مركز إبشواي

الفيوم: إعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية – مركز أطسا

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري