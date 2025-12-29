380 متهمًا و72 قطعة سلاح.. حصاد الحملات الأمنية خلال يوم واحد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لتعزيز الانضباط ومواجهة الجريمة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن نتائج أمنية متميزة، أبرزها:



ضبط 338 قضية جلب مواد مخدرة، بإجمالي 380 متهم، وضبط 72 قطعة سلاح ناري بحوزة 71 متهمًا، وتنفيذ 67,851 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 334 دراجة نارية مخالفة.



وتحرير 22.038 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 12 منهم.



وتستمر الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لتعزيز الشعور بالأمن ورفع مستوى الانضباط، وملاحقة الخارجين على القانون في مختلف المجالات.

