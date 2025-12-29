إعلان

380 متهمًا و72 قطعة سلاح.. حصاد الحملات الأمنية خلال يوم واحد

كتب : علاء عمران

12:08 م 29/12/2025

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لتعزيز الانضباط ومواجهة الجريمة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن نتائج أمنية متميزة، أبرزها:


ضبط 338 قضية جلب مواد مخدرة، بإجمالي 380 متهم، وضبط 72 قطعة سلاح ناري بحوزة 71 متهمًا، وتنفيذ 67,851 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 334 دراجة نارية مخالفة.


وتحرير 22.038 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 12 منهم.


وتستمر الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لتعزيز الشعور بالأمن ورفع مستوى الانضباط، وملاحقة الخارجين على القانون في مختلف المجالات.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحملات الأمنية وزارة الداخلية مواد مخدرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية