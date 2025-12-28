كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، في القضية رقم 16031 لسنة 2025 جنح العمرانية، عن تفاصيل الاعتداء على مشرفة باص إحدى المدارس الخاصة بالعمرانية، بعد نزاع مع والدة إحدى الطالبات أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات في الوجه والجسم.

المجني عليها، دينا ضياء (22 سنة)، قالت إنها تعمل مشرفة باص بإحدى المدارس منذ 4 أشهر، وتختص بنقل الطلاب من وإلى المدرسة، مشيرة إلى أن علاقتها بالطلاب وأولياء الأمور جيدة، وأن الطلاب يحبونها لدرجة أن بعضهم لا يذهب للمدرسة إلا بإذنها.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت "دينا" أنها كانت تقل الطفلة "س. أ." بالباص في يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، حين اقترب باص آخر ووقف فجأة، ما تسبب في بكاء الطفلة، حاولت تهدئتها باللعب معها، ثم صعدت مع الأطفال في باص المدرسة.

وأضافت المشرفة أنها حاولت الاتصال بوالدة الطفلة لإبلاغها بما حدث، لكنها وجدت هاتفها مغلقا، وعندما وصلت إلى منزل الطفلة بالطالبية، قامت والدة الطفلة بفتح الباب وسحبها من شعرها وأسقطتها على الأرض، وبدأت بضربها هي وزوجها، ما أدى إلى إصابات في الوجه والرأس والظهر والجسم، مع نزيف وكدمات وزغللة ودوخة.

وقالت دينا: "كنت رايحة أركب الباص بتاع المدرسة، وفجأة وقف قدامنا باص تاني وفرمل جامد، والبنت عيطت، ونزلت مشرفة الباص التاني زعقتلي، حاولت أهدّي البنت ولعبت معاها لحد ما هدأت".

وأكملت: "وصلنا عند بيتها، استنيت لحد ما نزلت هي وزوجها، قامت فاتحة الباب، مسكتني من شعري وقعتني على الأرض وقعدت تضرب فيا جامد، وزوجها شاركها في الضرب"، مكملة: "لقيت وشي متشرح وجايب دم من كل حتة، ورأسي وظهري كله متأذي، وعملت محضر وروحت مستشفى أم المصريين، كشفوا عليا ووجهي وجسمي كله فيه كدمات".

كانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهمين، والدة الطفلة وزوجها، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على مشرفة الباص وتشويه وجهها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.