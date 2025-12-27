كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء أحد الأشخاص من قِبل شقيقه وأولاده على سيارته "ميكروباص"، ومنعه من زراعة أرضه بكفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول (الشاكي ونجله) وطرف ثان (شقيق الشاكي ونجليه)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، على خلفية خلافات حول الميراث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

