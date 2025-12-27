قرار قضائي جديد بشأن المحامي منتصر الزيات في اتهامه بالسب والقذف

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات، المتهم بحشد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على سير العدالة، إلى جانب اتهامه بالسب والقذف والتشهير، وذلك إلى جلسة 3 يناير.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد منتصر الزيات، اتهمه فيه بتوجيه عبارات سب وقذف وتشهير، فضلًا عن دعوة متابعيه وعدد من المحامين من أنصاره للحضور الجماعي أثناء نظر دعاوى شطبه من جدول القيد بنقابة المحامين أمام مجلس الدولة، وهو ما اعتُبر محاولة للتأثير على سير العدالة.

وأسندت النيابة العامة إلى المحامي منتصر الزيات، في القضية رقم 3262 لسنة 2025، اتهامات السب والقذف والتشهير.

