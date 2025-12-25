كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (شخصين – مقيمان بمحافظتي القليوبية والقاهرة) بتضررهما من شخصين؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير التغاضي عن إثبات مخالفات بعدادات الكهرباء طرفهما بأسلوب انتحال الصفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما (عاطلان- مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة) وتبين قيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة عقب إيهامهم بقدرتهم على التغاضي عن إثبات مخالفات بعدادات الكهرباء، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.