إعلان

التغاضي عن مخالفات الكهرباء.. حيلة عاطلين للنصب على مواطنين بالقليوبية والقاهرة

كتب : علاء عمران

03:38 م 25/12/2025

ضبط تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (شخصين – مقيمان بمحافظتي القليوبية والقاهرة) بتضررهما من شخصين؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير التغاضي عن إثبات مخالفات بعدادات الكهرباء طرفهما بأسلوب انتحال الصفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما (عاطلان- مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة) وتبين قيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة عقب إيهامهم بقدرتهم على التغاضي عن إثبات مخالفات بعدادات الكهرباء، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات الكهرباء النصب على مواطنين مكافحة جرائم الأموال العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض