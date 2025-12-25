نظرت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات مُحاكمة 18 متهمًا من بينهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، في واقعة وفاة السباح "يوسف محمد" غرقا عن طريق الإهمال داخل استاد القاهرة الدولي ببطولة الجمهورية للسباحة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى طلبات فريق دفاع المتهمين والذين طلبوا التأجيل للاطلاع.

وحضر أحمد مرتضي منصور وكيلا عن أسرة المجني عليه الطفل وطلب تعويض مدني 250 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وكإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع في القضية، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا.

من جانبها طالبت والدة السباح "يوسف" بالقصاص لنجلها، مضيفة أنها لن تتهاون في ضياع حق ابنها "هدافع عن حق ابني حتى آخر نفس في عمري".

ورحلت مأمورية خاصة 4 متهمين محبوسين على ذمة القضية إلى مقر محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، لإنعقاد أولى جلسات محاكمتهم في قضية السباح "يوسف محمد" فيما حضر باقي المتهمين بتوكيل.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في الدعوى رقم 8047 لسنة 2025 جنح مدينة نصر؛ رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، تسببوا خطأ في وفاة السباح "يوسف محمد " عن طريق الإهمال.

وتابعت النيابة أن المتهمين "كمال .م"، و " يوسف.م"، و" وائل.ح"، و " يحيي.ع"، و " ياسر.م"، و"محمد .ع"، و " محمد.ح"، و "هشام.ف" و " إسلام.إ" و"أحمد.و"، و " نادر .م"، و "محمد.إ"، و " أميرة .ا"، و" يحيي.ز" ، و "الشيماء.ا"،و " ياسر .ع"، و " محمد .ح" و " إبراهيم .ن"، جميعًا قصروا في أداء المهام المنوطة بهم، واخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وعرضوا حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

