إعلان

تعويض وقصاص.. ماذا حدث بقضية المتهمين بوفاة السباح "يوسف" باستاد القاهرة؟

كتب : رمضان يونس

02:01 م 25/12/2025

والدة السباح يوسف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظرت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات مُحاكمة 18 متهمًا من بينهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، في واقعة وفاة السباح "يوسف محمد" غرقا عن طريق الإهمال داخل استاد القاهرة الدولي ببطولة الجمهورية للسباحة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى طلبات فريق دفاع المتهمين والذين طلبوا التأجيل للاطلاع.

وحضر أحمد مرتضي منصور وكيلا عن أسرة المجني عليه الطفل وطلب تعويض مدني 250 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وكإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع في القضية، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا.

من جانبها طالبت والدة السباح "يوسف" بالقصاص لنجلها، مضيفة أنها لن تتهاون في ضياع حق ابنها "هدافع عن حق ابني حتى آخر نفس في عمري".

ورحلت مأمورية خاصة 4 متهمين محبوسين على ذمة القضية إلى مقر محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، لإنعقاد أولى جلسات محاكمتهم في قضية السباح "يوسف محمد" فيما حضر باقي المتهمين بتوكيل.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في الدعوى رقم 8047 لسنة 2025 جنح مدينة نصر؛ رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، تسببوا خطأ في وفاة السباح "يوسف محمد " عن طريق الإهمال.

وتابعت النيابة أن المتهمين "كمال .م"، و " يوسف.م"، و" وائل.ح"، و " يحيي.ع"، و " ياسر.م"، و"محمد .ع"، و " محمد.ح"، و "هشام.ف" و " إسلام.إ" و"أحمد.و"، و " نادر .م"، و "محمد.إ"، و " أميرة .ا"، و" يحيي.ز" ، و "الشيماء.ا"،و " ياسر .ع"، و " محمد .ح" و " إبراهيم .ن"، جميعًا قصروا في أداء المهام المنوطة بهم، واخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وعرضوا حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

أحمد مرتضى منصور 2

اقرأ أيضًا:

بعد كارثة عقار إمبابة.. مأساة جديدة في الوراق

قرار قضائي بشأن "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش

إخلاء سبيل شاكر محظور في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنح مدينة نصر وفاة السباح يوسف استاد القاهرة أحمد مرتضي منصور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الخميس