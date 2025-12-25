إعلان

والدة السباح "يوسف": تقرير الطب الشرعي أثبت براءة ابني من تعاطي المنشطات

كتب : رمضان يونس

11:08 ص 25/12/2025
قالت والدة السباح "يوسف عبدالملك" ضحية الغرق في بطولة الجمهورية للسباحة بمدينة نصر أمام محكمة الجنح، إن تقرير الطب الشرعي أثلج صدرها كونه براء المتسابق من أي علة مرضية.

وأضافت والدة "يوسف" من أمام المحكمة، أن التقرير براء ابنها من أي اتهامات بتعاطي أي منشطات كما زعم البعض.

أشارت إلى أنها لن تتهاون في ضياع حق ابنها "هدافع عن حق ابني حتى آخر نفس في عمري".

وشهدت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، تواجد كبير من أفراد أسرة السباح "يوسف" تزامنا مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في وفاة نجلهم في بطولة الجمهورية للسباحة.

وظهرت والدة السباح يوسف محمد في حالة حزن شديدة ترتدي الزي الأسود قائلة :" الاتحاد جاي يتصل يعزيني في ابني بعد 20 يوما من وفاته" مؤكدة أنها رفضت تلقي العزاء.

وبدأت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالإهمال والتقصير في أداء مهامهم وهو ما نتج عنه وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبدالملك، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وكانت النيابة العامة أمرت بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة إلحاقا ببيانها السابق بشأن الواقعة.

والدة السباح يوسف السباح يوسف محكمة جنح مدينة نصر

