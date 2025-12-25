إعلان

إعلان نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب اليوم

كتب : محمود الشوربجي

09:49 ص 25/12/2025

انتخابات مجلس النواب

بستعد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم الخميس، لعقد مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهرًا لإعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقا للجدول الزمني لإجراء الانتخابات.

واستقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات، تظلمات عدد من المرشحين على الحصر العددي لأصوات الناخبين فى اللجان الفرعية والعامة، وبدأت الفصل فيها لإعلان ما توصلت إليه فى المؤتمر .

انتخابات مجلس النواب 2025 نتيجة جولة الإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

