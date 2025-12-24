إعلان

الوطنية للانتخابات: كثافات تصويتية في الكويت والرياض وميلانو بانتخابات الدوائر الملغاة

كتب : محمود الشوربجي

09:38 م 24/12/2025

القاضي أحمد بنداري

كتب- محمود الشوربجي:

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أول أيام الاقتراع بالـ 19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، شهدت كثافات تصويتية في الدول العربية خاصة الكويت والرياض وجدة وأبو ظبي والدول الأوروبية هامبورج وميلانو ولندن.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الفئات العمرية الأكثر تصويتًا حتى الآن من 31 عامًا حتى 50 عامًا.

وقدم المستشار أحمد بنداري، الشكر للمواطنين بالخارج لمشاركتهم بكثافة في اليوم الأول لجولة إعادة الدوائر الـ19 الملغاة.

وأعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول لجولة إعادة انتخابات النواب بالدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى.

