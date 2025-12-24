سمح رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، للمتهم السادس في قضية المخدرات الكبرى المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، بالخروج من قفص الاتهام للتحدث.

وقال المتهم خلال حديثه أمام المحكمة، إنه قضى 5 سنوات محبوسًا دون أن يصدر عنه أي سلوك مخالف، مؤكدًا أنه درس علم النفس وحاصل على شهادات في هذا المجال.

وأوضح المتهم أن مادة "السبيسكون" التي نُسب إليه المساهمة في جلبها من تركيا تُستخدم في العلاج النفسي، نافيًا صلته بالاتجار في المواد المخدرة.

وأضاف أن بعض طلباته التي طلبها من جهات التحقيق لم تُنفذ، وعلى رأسها طلبه الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة.

واختتم حديثه أمام المحكمة أنه عانى داخل محبسه حيث قضى نحو 40 يومًا مرتديًا طقم ملابس واحد على حد قوله.