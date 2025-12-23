واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار خطتها لإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

ضبط 1.5 طن مخدرات و71 سلاحًا ناريًا

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

تبادل إطلاق نار ومقتل 5 عناصر شديدة الخطورة

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر الإجرامية بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني عن مصرع خمسة عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسوان، عقب تبادل لإطلاق النيران مع القوات.

وتبين أن المتهمين سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا مخدرات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، كما جرى ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية المستهدفة.

مخدرات متنوعة وأسلحة نارية بقيمة 103 ملايين جنيه

وعُثر بحوزة المتهمين على قرابة طن ونصف الطن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش، والهيدرو، والشابو، والهيروين، والأفيون، إلى جانب ضبط 71 قطعة سلاح ناري متنوعة.

وقدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 103 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.