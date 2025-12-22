شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 آخرين، مجادلة بين دفاع المتهمة ووكيل النائب العام، بسبب تكرار دفع المحامي محمد حمودة بعدم حيادية النيابة في التحقيقات.

وقال حمودة خلال الجلسة: «أنا أول مرة النيابة العامة تهددني، وتقولي هتتخذ الإجراءات القانونية ضدي، ده أنا أقدر الصبح أجمع 400 محامي، وأكرر دفعي بعدم حيادية التحقيقات».

وطالب ممثل النيابة العامة بإثبات تكرار دفاع المتهمة الرابعة الدفع بعدم حيادية النيابة.

