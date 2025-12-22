إعلان

دفاع سارة خليفة أمام المحكمة: أنا أول مرة النيابة تهددني.. والنيابة تطالب بإثبات ما تفوه به

كتب : أحمد عادل

06:17 م 22/12/2025

سارة خليفة

شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 آخرين، مجادلة بين دفاع المتهمة ووكيل النائب العام، بسبب تكرار دفع المحامي محمد حمودة بعدم حيادية النيابة في التحقيقات.

وقال حمودة خلال الجلسة: «أنا أول مرة النيابة العامة تهددني، وتقولي هتتخذ الإجراءات القانونية ضدي، ده أنا أقدر الصبح أجمع 400 محامي، وأكرر دفعي بعدم حيادية التحقيقات».

وطالب ممثل النيابة العامة بإثبات تكرار دفاع المتهمة الرابعة الدفع بعدم حيادية النيابة.

"غرفة نوم وتسجيلات مصوّرة".. أسرار جديدة في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

دفاع سارة خليفة يطلب وقف المحاكمة.. المحكمة ترفض الطلب

النيابة تقدم تقارير الطب الشرعي للمتهمين في قضية المخدرات الكبرى

سارة خليفة قضية سارة خليفة محاكمة سارة خليفة

