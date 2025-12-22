قدم عدد من أصحاب الطعون الانتخابية على نتائج الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 حوافظ مستندات وفلاشات إلكترونية، تتضمن بعض المخالفات التي أثرت على العملية الانتخابية وفقًا لدفاع المرشحين.

وتضمنت المستندات المقدمة صورًا التقطت أمام اللجان تظهر بعض أنصار مرشحين يوزعون رشاوى للناخبين مقابل الحصول على أصواتهم لصالح مرشحين معينين، وهي مخالفة قانونية تؤثر على سير الانتخابات.

كما استند دفاع المرشحين إلى استمالة بعض الناخبين بالمال أو السلع التموينية، أو عبر ممارسات مخالفة داخل اللجان للتأثير على آرائهم في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.

وقررت المحكمة الإدارية العليا حجز 48 طعنًا على نتائج الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُعلنت رسميًا يوم الخميس 18 ديسمبر، للنطق بالحكم في جلسة الأربعاء 24 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتائج الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا من المرحلة الأولى، والمخصص لها 58 مقعدًا، والتي تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تُجرى جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ30 للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، أما داخل البلاد فستُجرى يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 10 يناير.

