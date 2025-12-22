الداخلية تضبط 120 ألف مخالفة و 65 سائقاً "تحت تأثير المخدرات"

واصلت أجهزة وزارة الداخلية فرض الانضباط المروري وإحكام السيطرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، عبر شن حملات موسعة ومفاجئة، استهدفت تحقيق السيولة المرورية وردع المخالفين للحفاظ على أرواح المواطنين.

120 ألف مخالفة في يوم واحد

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 120,978 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية. وتصدرت قائمة المخالفات تجاوز السرعات المقررة، والسير بدون تراخيص، والوقوف في المواقف العشوائية، بالإضافة إلى التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وفي إطار الحرص على سلامة مرتادي الطرق من "نزيف الأسفلت"، أجرت الأجهزة الأمنية فحوصات لـ 1,334 سائقاً للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وأثبتت التحاليل إيجابية 60 سائقاً منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لمنعهم من القيادة تحت تأثير المخدر.

"الدائري الإقليمي"

وفي سياق متصل، كثفت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، مما أسفر عن ضبط 831 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، واشتراطات الأمن والمتانة.

وامتدت الحملة على "الإقليمي" لتشمل فحص السائقين والتدقيق الأمني، حيث تبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المخدرات من أصل 104 تم فحصهم. ونجحت الحملة أيضاً في ضبط 9 أشخاص مطلوبين للتنفيذ عليهم في 9 أحكام قضائية، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

حررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.