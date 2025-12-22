إعلان

"الميكروباص اتقلب".. إصابة 6 أشخاص في حادثين بالجيزة

كتب : علاء عمران

11:15 ص 22/12/2025

انقلاب الميكروباص

شهدت طرق محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، حادثين مروريين متفرقين، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ورفع حطام الحادثين لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق في منطقة منشأة القناطر. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف مدعومة بونش مروري إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى فقدانه السيطرة وانقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لإسعافهم، فيما قام رجال المرور برفع حطام السيارة وتجنيبها الطريق.

حادث "المريوطية"

وفي سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من الخدمات المعينة بمنطقة المريوطية، يفيد بوقوع مصادمة وإصابة أحد الأشخاص.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق في المنطقة المشار إليها، صدمته سيارة مسرعة، ما تسبب في إصابته بكسور وكدمات قوية، ونُقل على إثرها للمستشفى.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث في المريوطية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية مالك السيارة وضبطه.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وأحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

