جثة وسط الشارع.. تطور جديد بواقعة مقتل شاب في كفر العلو بحلوان

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهم بقتل شاب بمنطقة كفر العلو في حلوان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حلوان.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين مقتل شاب بعد تعدي آخر عليه وألقي القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

