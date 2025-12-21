إعلان

بسبب يافطة محل.. ضبط متهمين ضربوا صاحب مطعم وأتلفوا محتوياته بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:57 م 21/12/2025

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعدي بعض الأشخاص بالضرب على مالك مطعم مأكولات وإتلاف محتوياته في الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنه بتاريخ 11 الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بالجيزة بلاغًا من مدير المطعم، مقيم بدائرة القسم، مصاب بكسر في الأنف، بتضرره من شخص ونجله، مقيمان بدائرة القسم، لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب اعتراضًا على تعليق اليافطة الخاصة بالمطعم على واجهة العقار الذي يسكنه المشكو في حقهما.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن نجله هو من قام بالتعدي على المُبلغ وإحداث إصابته (جارٍ ضبطه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

