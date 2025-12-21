توفي سائق سيارة نقل سقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من أعلى دائري المريوطية في شارع ترسا بالجيزة على عمارة سكنية.

أدى سقوط السيارة إلى تهشم سور كوبري دائري المريوطية و3 سيارات، إذ اشتعلت النيران بالسيارة النقل، ثم اصطدامها بكافية أسفل عقار سكني ونشوب حريق بداخله.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة واشتعال النيران بها، إذ تبين من المعاينة أنه من شدة الاصطدام حدث اشتعال في السيارة النقل، ما أدى إلى وفاة السائق.

كما تبين من المعاينة أن السيارة النقل بعد سقوطها من أعلى الكوبري اصطدمت بكافية ومقهى أسفل عقار سكني حتى اندلع النيران بداخله.

على الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى مكان الحادث، إذ تمت السطيرة على الحريق وإخماد النيران.

كما تم انتقال الخدمات المرورية المتواجدة في نطاق البلاغ، لرفع حطام الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى، خاصة بعد تواجد كثافة مرورية نتيجة الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.