إعلان

الداخلية: ضبط 13 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض داخل مطبعة في عابدين

كتب : محمد الصاوي

08:26 م 02/12/2025

ضبط 13 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مدير مطبعة لاتهامه طباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان له، اليوم الأثنين؛ استمراراً لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية؛ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول وبحوزته (أكثر من 13 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية).

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتهاك حقوق الملكية عابدين ضبط مدير مطبعة مطبوعات دون تفويض

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض