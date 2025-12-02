الداخلية: ضبط 13 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض داخل مطبعة في عابدين

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مدير مطبعة لاتهامه طباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان له، اليوم الأثنين؛ استمراراً لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية؛ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول وبحوزته (أكثر من 13 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية).

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.