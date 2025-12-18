كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "9" مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل نظر استئناف نقاش في واقعة اتهامه بقتل زوجته "بعصا مكنسة وخرطوم مياه"، على خلاف مصروف البيت مبلغ مالي 120 جنيهًا، في منطقة العمرانية، على حكم المؤبد، إلى جلسة 12 يناير 2026 لحضور المحامى الأصيل.

وأدانت الدائرة "3" بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة "نقاش" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل زوجته "بعصا مكنسة وخرطوم مياه"، على خلاف مصروف البيت مبلغ مالي 120 جنيهًا، في منطقة العمرانية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم "ع. ص"، ويعمل نقاشًا، في القضية رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6196 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما عقد العزم وبيت النية على التخلص من زوجته "ز. م" نتيجة خلاف نشب بينهما.

وذكرت النيابة أن المتهم اعتدى على زوجته بالضرب المبرح باستخدام "عصا خشبية" مكنسة ـ وخرطوم مياه، ولم يتوقف عن الاعتداء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، محدثًا بها إصابات بالغة، وثّقها تقرير الطب الشرعي.

وفق أوراق الدعوي، فإن تحريات المباحث أوضحت أن الخلاف نشأ بين الزوجين، حين اكتشاف المتهم أن زوجته أخفت عنه مبلغ 120 جنيهًا من أمواله، وعندما حاول استرداد المبلغ، حاولت منعه، فانهال عليها ضربًا مبرحًا في مناطق قاتلة بجسدها باستخدام عصا خشبية حتى تهشمت، ثم استكمل اعتداءه بخنقها باستخدام خرطوم مياه، قاصدًا قتلها.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية، وجود كدمات متفرقة بالوجه والرقبة والكتفين، إلى جانب وجود سحجات وجروح بالساق اليمنى، وآثار سائل رغوي على الفم، ونزيف حاد في المخ، وكسور بالأضلاع، ما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية، ومن ثم الوفاة.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أدانته بالسجن المؤبد.