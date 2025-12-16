إعلان

460 قضية مخدرات و216 سلاح ناري.. الداخلية تحسم حصاد 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:47 م 16/12/2025

حملة امنية أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة، وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 460 قضية مخدرات، بإجمالي 533 متهمًا، عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت نحو 468 كيلو حشيش، أكثر من 27 كيلو بانجو، 13 كيلو هيروين، 12 كيلو استروكس، 11 كيلو آيس، 4 كيلو شابو، 3 كيلو بودر، إلى جانب كميات من الأفيون والفيرجينيا، و7879 قرصًا مخدرًا.
وفي مجال ضبط الأسلحة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 216 قطعة سلاح ناري بحوزة 206 متهمين، بينها 19 بندقية آلية، و45 بندقية خرطوش، و151 فرد خرطوش، وطبنجة، إضافة إلى 419 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و20 خزينة، و253 قطعة سلاح أبيض.
كما تم تنفيذ 83,269 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت أحكام جنايات وحبس وغرامات ومخالفات، فضلًا عن ضبط 11 متهمًا هاربًا، و6 متهمين من القائمين بأعمال البلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23,625 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم فحص 59 سائقًا، وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية.

بوزارة الداخلية حملات أمنية ضبط الخارجين على القانون ضبط حائزي الأسلحة ضبط قضايا مخدرات

