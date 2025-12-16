كتب – علاء عمران:

كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإحكام السيطرة وضبط المخالفين.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن نتائج ملموسة، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1406 قضايا متنوعة خلال حملات استهدفت مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، لمواجهة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على انتظام المرافق الحيوية.

كما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1086 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة في جميع المحافظات، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحقيق الأمن والنظام.