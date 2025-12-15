إعلان

مباحث الأموال العامة تداهم شركة سياحية مخالفة بالقليوبية

كتب : مصراوي

06:28 م 15/12/2025

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على شخص يدير شركة سياحية بدون ترخيص بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية شركة سياحية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وممارسته نشاطا إجراميا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص حصص عقارية لوحدات فندقية بمنتجعات سياحية والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمقر الشركة وبحوزته (عقود بيع حصص عقارية – مطبوعات دعائية – هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وأمكن الاستدلال على اثنين من ضحاياه وبسؤالهما قررا تعرضهما لواقعة احتيال واستيلاء على أموالهما.

