كتب- أحمد أبو النجا:

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2066 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ19 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة اختصاصات الوزير في هذا الشأن.

ونص القرار على رد الجنسية المصرية للأشخاص الواردة أسماؤهم، بعد أن سبق فقدها خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة.

وضمت قائمة الأسماء كلًا من: مصطفى سمير مصطفى (الإسكندرية – 9/10/1963)، مجدي فهمي عبد النور (الإسكندرية – 13/3/1963)، أحمد محمد مصطفى (الإسكندرية – 24/10/1987)، نبيل شوقي مسعد (الإسكندرية – 3/4/1958)، ميخائيل نبيل شوقي (ألمانيا – 9/5/1998)، هاني عبد الفتاح أحمد (القاهرة – 9/12/1968)، محمود محمد محمود (القاهرة – 12/5/1985)، أحمد عبد السلام محمد (البحر الأحمر – 15/1/1964)، ميادة شريف علي (النمسا – 14/6/1994).

كما شملت القائمة: جمانة علي أسيري (الكويت – 9/9/1983)، نهال محمد نجيب محمد (المنيا – 20/12/1985)، مها عبد الله محمد (المنيا – 6/2/1967)، رحاب عبد الباقي مصطفى (القاهرة – 28/8/1988)، رودينة تامر محمد (القاهرة – 25/12/2001)، غادة جلال محمد (أسيوط – 23/3/1971)، هبة رمضان جودة (القليوبية – 20/10/1986)، نيرمين عبد الغني عبد السلام (الجيزة – 14/6/1980)، ابتسام أحمد جابر (الجيزة – 5/4/1984)، مديحة محمود حسين (الجيزة – 3/9/1958).