أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على بدء تصويت المصريين المقيمين بالخارج، بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف القاضي أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أن غرفة العمليات المركزية تتابع عمليات الانتخاب، لافتًا إلى إطلاع الرأي العام على بدء اليوم الأول من تصويت المصريين المقيمين بالخارج.

وقد فتحت لجان الاقتراع في نيوزيلندا أبوابها أمام الناخبين في مقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينجتون، كما تتواصل عملية التصويت تباعًا في مقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك فى إطار المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة ، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية .

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

