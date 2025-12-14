إعلان

قصة سقوط طبيب مزيف يدير عيادات تجميل في 10 محافظات

كتب : علاء عمران

12:39 م 14/12/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عنصر إجرامي بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة البساتين، لانتحاله صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل بدون ترخيص.
وتخصص المتهم في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عبر إيهامهم باستثمار مدخراتهم في تجارة الأدوية، والتحصل على مبالغ مالية عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، كما روّج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعُثر بحوزته على هواتف محمولة تحتوي على أدلة نشاطه الإجرامي، وأدوية ومستحضرات مجهولة المصدر، وعبوات فارغة لتعبئة الأدوية، وملصقات بعلامات تجارية مختلفة. واعترف المتهم بممارسة نفس الأسلوب في 10 وقائع أخرى بمختلف المحافظات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق لغلق العيادة.

