مع اقتراب موسم الحج.. ضبط 23 شركة سياحية بتهمة النصب

كتب – علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 23 شركة سياحة تعمل بدون ترخيص، بعد ثبوت تورطها في النصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي مباحث الوزارة، وشرطة السياحة والآثار، قيام تلك الشركات بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم كونها شركات سياحية مرخصة، وجمع مبالغ مالية من المواطنين مقابل تنظيم برامج سياحية وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة الشركات، وعُثر بمقراتها على أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، وبرامج حج وعمرة، وأوراق دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لمواجهة مثل هذه الأنشطة غير القانونية، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية المواطنين من وقائع النصب والاحتيال.