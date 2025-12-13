إعلان

مع اقتراب موسم الحج.. ضبط 23 شركة سياحية بتهمة النصب

كتب : علاء عمران

12:15 م 13/12/2025

مناسك الحج أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب – علاء عمران:
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 23 شركة سياحة تعمل بدون ترخيص، بعد ثبوت تورطها في النصب على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي مباحث الوزارة، وشرطة السياحة والآثار، قيام تلك الشركات بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم كونها شركات سياحية مرخصة، وجمع مبالغ مالية من المواطنين مقابل تنظيم برامج سياحية وهمية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة الشركات، وعُثر بمقراتها على أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، وبرامج حج وعمرة، وأوراق دعائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لمواجهة مثل هذه الأنشطة غير القانونية، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية المواطنين من وقائع النصب والاحتيال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ضبط 23 شركة سياحية بتهمة النصب شرطة السياحة والآثار ضبط شركات سياحة تعمل بدون ترخيص

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضم الزوجة| خدمة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات- اضغط لمعرفة الضوابط
عاجل | أول تعليق رسمي على فيديو الأمطار داخل المتحف المصري الكبير- اضغط للتفاصيل