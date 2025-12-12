إعلان

ضبط مصنع وورشة غير مرخصين لتجديد وتعبئة طفايات الحريق بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:58 م 12/12/2025

طفايات حريق مغشوشة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف نشاط غير قانوني يديره أحد الأشخاص داخل مصنع وورشة غير مرخصين في منطقة المرج.

وكان المتهم يجمع طفايات الحريق القديمة ويعيد تجديدها وتعبئتها بخامات رديئة ومجهولة المصدر، ثم يطرحها على أنها منتجات أصلية تحمل علامات تجارية مملوكة للغير، دون بيانات صحيحة أو مواصفات معتمدة، مما يشكل غشًا تجاريًا يعرض المستخدمين للخطر.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية، جرى استهداف الموقعين وضبط المتهم، وعُثر داخل المكانين على 321 طفاية حريق جاهزة للبيع، و99 طفاية تحت التصنيع، إضافة إلى كمية كبيرة من الملصقات التجارية ومعدات وخامات التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للجهات المختصة.

طفايات حريق طفايات مصنع ورشة القاهرة

