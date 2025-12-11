مخدرات في وضح النهار.. كواليس سقوط عصابة الكيف بالجيزة | فيديو

كشف قطاع الأمن العام ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي بترويج المخدرات في محافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أن المتهم جزء من تشكيل عصابي مكوَّن من 7 أشخاص، منهم 5 لهم معلومات جنائية سابقة، ومتخصص نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة باستخدام سيارات ملاكي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية يوم 20 نوفمبر الماضي من ضبط 4 من عناصر التشكيل وفق إجراءات قانونية، وبحوزتهم سيارة مستأجرة بدون لوحات، وكمية من مخدري الأيس والهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض. وقررت النيابة العامة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وفي 10 ديسمبر الجاري، تم ضبط عنصرين آخرين من التشكيل، وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من مخدري الأيس والهيروين، حيث أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الظاهر في الفيديو، المحبوس حاليًا على ذمة قضية قتل خطأ.

واتخذت الأجهزة المعنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

