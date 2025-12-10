تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرًا، للإعلان عن نتيجة 19 دائرة من محافظات المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025 الملغاة بقرار من الهيئة بسبب مخالفات شابت العملية الانتخابية، بالإضافة إلى نتيجة جولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين، إلى حضور المؤتمر الصحفي بمقر الهيئة لإعلان النتائج الرسمية لجولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقالت الهيئة في دعوتها إن المؤتمر سيعرض النتائج النهائية لتصويت المصريين في الخارج، الذي جرى يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري، إضافة إلى نتائج التصويت داخل الجمهورية الذي عُقد يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على الشفافية واطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على مستجدات العملية الانتخابية أولًا بأول، مشيرة إلى تقديرها للتعاون المستمر من الصحفيين والإعلاميين في تغطية الانتخابات.