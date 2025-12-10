قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتصعيد المرشح وليد شوقي شاك، بدلا من المرشح إبراهيم الفضالي في جولة الإعادة بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، بسبب خطأ في الأرقام.

وتقدم وليد شوقي شاكر حامد بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا حملا رقمي 6541 لسنة 72ق و6890 لسنة 72ق.

وبجلسة اليوم قضت المحكمة بقبول الطعنين وإلغاء القرار المطعون على الخاصة بإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات النواب بدائرة طلخا في الدقهلية.

وعقدت المحكمة اليوم ثاني جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وسط حالة ترقب من مقدمي الطعون.

وكانت المحكمة قد تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

وفي جلسة الأحد الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.