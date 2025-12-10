إعلان

الأمن يضبط 4 أشخاص يروّجون كروت دعائية انتخابية بالبحيرة

كتب : أحمد أبو النجا

02:24 م 10/12/2025

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، كان ينوّي توزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.
كما تمكنت الخدمات الأمنية بمركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة من ضبط ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم تثبيت لافتة إعلانية لأحد المرشحين بمحيط الدائرة، لدفع المواطنين للتصويت بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين.

