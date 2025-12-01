النيابة العامة تكتشف متهمين جدد في قضية تلاميذ مدرسة السلام

كشفت النيابة العامة عن متهمين جدد في واقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بدائرة قسم ثان السلام.

أسفر تقرير مصلحة الطب الشرعي عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم فاختتمت النيابة العامة إجراءاتها بالأمر بعرض بعض المشتبه بهم الآخرين الذين أفرزهم تدقيق الفحص بمجريات التحقيق على مصلحة الطب الشرعي.

خلايا بشرية لـ 3 متهمين

وأسفر ذلك عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لثلاثة منهم بملابس المجني عليهم وهو ما وضعهم في موضع الاتهام، وبهذا تكون تحقيقات النيابة العامة قد شملت سبعة متهمين إجمالاً.

وبمجرد ورود التقرير اليوم الموافق الاول من ديسمبر من عام ٢٠٢٥ تم إحالته والمتهمين الى النيابة العسكرية التي تستكمل التحقيق منذ أحيلت لها الاوراق أمس الموافق ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٥