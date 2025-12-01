قرار قضائي في دعوى فسخ بين شركة عقارية وشادي محمد

أجلت محكمة استئناف مدني القاهرة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية بالتجمع الخامس ضد اللاعب شادي محمد، والتي تطالب فيها فسخ عقد وحدة سكنية، لنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق، أقامت شركة عقارية شهيرة بالتجمع الخامس برفع دعوى قضائية ضد اللاعب شادي محمد، تطالب فيها بفسخ التعاقد المبرم بين الطرفين بشأن إحدى الشقق السكنية، بدعوى إخلال اللاعب ببنود التعاقد.

وباشر خبراء وزارة العدل أعمالهم في القضية، حيث قاموا بفحص المستندات ومعاينة الوحدة محل النزاع، تمهيدًا لتقديم تقرير فني مفصل للمحكمة حول مدى التزام كل طرف ببنود العقد المبرم بينهما.