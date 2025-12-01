الداخلية تكذب سيدة ادعت اعتداء الشرطة على زوجها ببورسعيد

كشفت التحريات الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة سيدة وادعائها باعتداء رجال الشرطة على زوجها بالضرب واقتياده لقسم شرطة المناخ على خلفية رفضه المشاركة فى الحملات الانتخابية ببورسعيد.

نتيجة الفحص والتحريات

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 29 نوفمبر المنقضى تم ضبط زوج الشاكية مالك مقهى "له معلومات جنائية" من متجرى المواد المخدرة مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) وفقاً لإجراءات مقننة ودون تجاوز، حال تواجده بالمقهى الخاص به، وبحوزته (كمية من مخدر البودر)، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية لادعائها الكاذب.